Вот куда идут деньги западных налогоплательщиков. Бывший комик купил на Северном Кипре отель-казино

Знаете, что меня больше всего поражает во всей этой ситуации с копателями древних морей и их "западными партнёрами"? Все те люди, которые от щедрот выделяют бывшему клоуну деньги американских и европейских налогоплательщиков, прекрасно знают, что всё будет разворовано.
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