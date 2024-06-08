Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вот куда идут деньги западных налогоплательщиков. Бывший комик купил на Северном Кипре отель-казино

Вот куда идут деньги западных налогоплательщиков. Бывший комик купил на Северном Кипре отель-казино

Знаете, что меня больше всего поражает во всей этой ситуации с копателями древних морей и их "западными партнёрами"? Все те люди, которые от щедрот выделяют бывшему клоуну деньги американских и европейских налогоплательщиков, прекрасно знают, что всё будет разворовано.

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Комментарии
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Леонид Руси
И ради этого кастрюлеголовые терпят нужду и идут на смерть? Сначала он их на колени поставаил... а теперь и пикнуть боятся против жидёнка )))
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