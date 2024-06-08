Вот куда идут деньги западных налогоплательщиков. Бывший комик купил на Северном Кипре отель-казино

Знаете, что меня больше всего поражает во всей этой ситуации с копателями древних морей и их "западными партнёрами"? Все те люди, которые от щедрот выделяют бывшему клоуну деньги американских и европейских налогоплательщиков, прекрасно знают, что всё будет разворовано.