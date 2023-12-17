Бывший Участник «Дома-2» Александр Задойнов ушел добровольцем на фронт Татьяна СергееваАлександр Задойнов, бывший участник популярного реалити-шоу «Дом-2», принял мужественное решение отправиться в зону специальной операции (СВО).
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