Лантратова рассказала о реакции западных журналистов на увиденное в Старобельске

На месте трагедии побывали более 50 корреспондентов, включая представителей западных изданий.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поделилась деталями визита более 50 представителей СМИ из 19 стран на место удара ВСУ по общежитию Старобельского педагогического колледжа.
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