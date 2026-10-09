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Царьград

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«Гродно Азот» остановит цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-4» для ремонта

«Гродно Азот» остановит цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-4» для ремонта

Остановка цехов «Аммиак-4» и «Карбамид-4» на ОАО «Гродно Азот» связана с плановым ремонтом оборудования и реконструкцией, при этом на время работ предусмотрено сжигание горючих компонентов технологического газа на факельной установке.

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