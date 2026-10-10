Zero Hedge
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Zero Hedge

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In Germany, 87% Of Suspects With An Arrest Warrant Are Foreigners

In Germany, 87% Of Suspects With An Arrest Warrant Are Foreigners

In Germany, 87% Of Suspects With An Arrest Warrant Are Foreigners Authored by - Remix News Staff - via Remix News, More than 148,000 people remain subject to outstanding arrest warrants in Germany, and only 11.

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