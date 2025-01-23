Воздушные пробки: два самолета опаздывают в аэропорт Читы

24 января пассажиры двух авиарейсов, направляющихся в Читу, столкнулись с задержками. Согласно информации, представленной на онлайн-табло аэропорта краевого центра, нарушения в расписании затронули рейсы из двух городов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии