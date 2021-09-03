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Наталья Андрейченко продала квартиру в центре Москвы

Наталья Андрейченко продала квартиру в центре Москвы

Актриса Наталья Андрейченко решила продать квартиру двойнику президента. Пародист Дмитрий Грачев, которого еще называют «двойником Путина» за сходство, на шоу «Макарена» признался, что купил квартиру в центре Москвы у актрисы Натальи Андрейченко.

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