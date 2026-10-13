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Чек-лист: если пользуетесь бытовой техникой так, счета за электричество будут космическими

Чек-лист: если пользуетесь бытовой техникой так, счета за электричество будут космическими

Тарифы за ЖКХ выросли, совсем скоро мы заметим это и в квитанциях. Поэтому стоит проверить, а не расходуете ли вы лишнюю электроэнергию зря.

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