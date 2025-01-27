Прибывшие на Украину без согласия Российской Федерации «миротворцы» станут военной целью. На это указал посол по особым поручениям отечественного министерства иностранных дел Родион Мирошник, прокомментировавший заявление главы Военного комитета Европейского союза Роберта Бригера.
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