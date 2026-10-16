По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина первый заместитель руководителя управления кадров СК России Дмитрий Иванович Терещенко представил нового руководителя следственного управления СК России по Курской области полковника юстиции Никиту Петровича Севостьянова, назначенного на должность Указом Президента Российской Федерации.
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