Новые слухи об иранских ракетах для российской армии Иранский ракетный комплекс «Зольфагар». Фото Fars NewsС 2022 г.
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Новые слухи об иранских ракетах для российской армии Иранский ракетный комплекс «Зольфагар». Фото Fars NewsС 2022 г.
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