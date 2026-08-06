Шуваев: новость о назначении на пост губернатора была абсолютно неожиданной

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в беседе с военным корреспондентом RT Иваном Полянским заявил, что новость о назначении на пост узнал лично от президента России Владимира Путина, она была абсолютной неожиданностью.
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