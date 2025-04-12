Китайцам весом до 50 кг запретили выходить из дома: причина

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Власти китайских провинций Хэбэй, Пекина и Тяньцзиня выпустили экстренное предупреждение для граждан с весом до 50 килограммов, рекомендовав им оставаться дома из-за опасности быть сдутыми сильным ветром.