Дмитрий Артюхов принял участие в церемонии открытия федерального Дня молодежи в Москве и встретился с ямальской молодежью

Губернатор Ямала, глава комиссии Госсовета по молодежной политике побывал на открытии главной праздничной площадки страны и принял участие в онлайн-церемонии закрытия праздника в молодёжной столице России - Владивостоке.
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