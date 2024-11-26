Не нужно ждать боли в печени. 12 факторов указывающих на то, что орган страдает

Печень весит около 1,5 кг и является самой большой железой в организме человека. Она находится с правой стороны и вместе с желчным пузырем выполняют важные функции для функционирования организма - поэтому болезни печени вызывает много проблем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии