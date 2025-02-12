Левандовски о Хави в «Барсе»: «Он был очень привязан к клубу, к среде, даже к журналистам. Иногда полезно немного отстраниться, увеличить дистанцию»

– Звонил ли вам Ханси Флик перед тем, как стать тренером «Барселоны» летом? Или вы узнали об этом только после того, как клуб официально объявил об этом? – Я поговорил с ним только тогда, когда стало практически ясно, что он станет тренером «Барселоны».