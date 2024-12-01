РИА Новости: Илон Маск объяснил претензии к разработчикам F-35

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал супердорогой истребитель пятого поколения F-35. Уточняется, что при президентстве Дональда Трампа бизнесмен должен заниматься сокращением растрат государственного бюджета, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии