Комитет ГД одобрил ужесточение наказания за вовлечение детей в совершение преступлений

Комитет Государственной думы России по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в I чтении законодательный проект об ужесточении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
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