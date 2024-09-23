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Комитет ГД одобрил ужесточение наказания за вовлечение детей в совершение преступлений

Комитет ГД одобрил ужесточение наказания за вовлечение детей в совершение преступлений

Комитет Государственной думы России по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в I чтении законодательный проект об ужесточении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

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