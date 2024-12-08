"Живой организм". Как на Алтае за три года создали крупную экстренную больницу?

Процесс формирования второй больницы скорой помощи в Барнауле еще не закончен, говорит главврач Александр Берестенников Совсем скоро краевая клиническая больница скорой медпомощи № 2 (БСМП № 2) отметит трехлетие.
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