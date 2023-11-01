Мишустин: ВВП России выросло на 2,8% за девять месяцев 2023-го года

Премьер-министр рассказал о достижениях российской экономики.Глава правительства Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, во время которого зачитал радужные цифры, свидетельствующие о восстановлении экономики после западных санкций и других стрессов.
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