Belgium summons U.S. ambassador over comments targeting minister

Belgium's foreign minister on Friday summoned U.S Ambassador Bill White over comments the diplomat posted targeting the country's health minister.
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