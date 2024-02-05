В США назвали предательством законопроект Сената по границе и помощи Украине

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Законопроект Сената США о выделении дополнительного финансирования на защиту границы, объединенный вместе с помощью Украине и Израилю, является "предательством американского народа", заявили американские законодатели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии