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В США назвали предательством законопроект Сената по границе и помощи Украине

В США назвали предательством законопроект Сената по границе и помощи Украине

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Законопроект Сената США о выделении дополнительного финансирования на защиту границы, объединенный вместе с помощью Украине и Израилю, является "предательством американского народа", заявили американские законодатели.

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