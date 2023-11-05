«Удали, я сказала»: Анита Цой наехала на журналистку

На днях в столице прошла презентация свежего альбома Люси Чеботиной «Первая леди». На мероприятие, проходящее в форме перформанса, совмещающего в себе шоу и благотворительный аукцион, были приглашены самые популярные звёзды нашей страны.
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