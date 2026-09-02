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Царьград

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ЕС обсуждает сокращение числа русских в Европе и дробление санкций против России

ЕС обсуждает сокращение числа русских в Европе и дробление санкций против России

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Евросоюз должен вводить более частые, но менее масштабные ограничения, чтобы реагировать оперативнее.

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