Мирошник: В секретных тюрьмах Украины военных РФ пытают током и травят собаками

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российские военнопленные на Украине содержатся в секретных тюрьмах, где сотрудники СБУ и ГУР систематически применяют к ним пытки.
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