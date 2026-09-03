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Мировое обозрение

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Мирошник: В секретных тюрьмах Украины военных РФ пытают током и травят собаками

Мирошник: В секретных тюрьмах Украины военных РФ пытают током и травят собаками

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российские военнопленные на Украине содержатся в секретных тюрьмах, где сотрудники СБУ и ГУР систематически применяют к ним пытки.

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