"Бригада, а не делегация": Украинцы обрушились на своих политиков из-за странного стиля одежды на встрече с Уиткоффом и Кушнером

Жители Украины обрушились с критикой на своих политиков из-за странного стиля их одежды на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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