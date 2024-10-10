Госсовет Татарстана предложил удалённо штрафовать покинувших Россию граждан

А чтобы они не уклонялись от ответственности, законопроект предусматривает арест имущества.Госсовет Республики Татарстан внесёт в Госдуму законопроект, который позволит удалённо штрафовать за публичные действия, направленные против основ конституционного строя и государственной и общественной безопасности, находящихся за границей граждан России.