Ковальчук: Овечкин обязан быть амбассадором российского хоккея

Президент клуба КХЛ «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в будущем должен стать амбассадором российского хоккея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИА Новости: в Пе...
- В редакции Ura.ru...
- ИВ Врач Каландия: мя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым