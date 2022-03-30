Как вырастить ребёнка хорошим человеком: психология воспитания детей

Как вырастить ребенка, умеющего отличить добро от зла, ложь от истины, красоту от уродства? Зачем внушать ему эти понятия? Что делать воспитателям, чтобы сформировать у чада нормальные ценности, которые сегодня зачастую отсутствуют даже у взрослых людей? Как сделать так, чтобы развитие ребенка не пошло по отрицательному сценарию, чтобы он не стал тянуться к маргинальной среде, не попал под влияние уличного лидера? Влияет ли совместимость знаков зодиака на общение между подростками? Стоит ли рожать второго малыша и как пережить потерю первенца? В статье пойдет речь об ответах на эти сложные вопросы воспитания детей.