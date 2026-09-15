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Курские новости

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Суд отказал курским актёрам в иске о публикации изображений

Суд отказал курским актёрам в иске о публикации изображений

Суд отказал актерам Курского драматического театра в иске к создателям ролика о нацпроекте «Семья», так как публикация их изображений была частью профессиональной деятельности и давалось устное согласие на съемку.

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