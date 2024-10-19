Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Юрий Рязанов
    Посадили бы учительницу, а раз некого сажать .... по логике отпустит суд армяна , а за большие деньги еще и извинится...В Иваново человек...
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    Проще черножопых домой отправитьВ Иваново человек...

Мы готовы к продолжению борьбы и победа будет за нами!

Главное  из  ответов В. Путина  на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС.  Для  некоторого  успокоения, так  сказать,   хотя  без  разговоров  о переговорах "на  основе  Стамбульских договорённостей"  всё  равно  не  обошлось.

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