Агент Ткаченко рассказал о попытке "Локомотива" сорвать переход Батракова

Футбольный агент Герман Ткаченко в интервью на YouTube-канале «Лепсая Live» раскрыл подробности перехода полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
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