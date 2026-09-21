Мощная спина дома без тренажеров: 8 упражнений с полотенцем, стульями и дверью

Для тренировки спины дома не нужны ни тренажеры, ни гантели. Иногда достаточно полотенца, двух устойчивых стульев и пары свободных метров.
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