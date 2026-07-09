7 "Звенящие кедры России"

Юрий Ильинов

Современные анастасиевцы не блещут религиозной разборчивостью. Еще в 2016 году этнографы А. Г. и И. А. Селезневы отмечали, что анастасиевцы участвуют в религиозных мероприятиях виссарионитов, посещают их храмы и выполняют некоторые их религиозные предписания (в частности, в области питания). Литовский исследователь Раса Пранскевичюте спустя год отмечала сотрудничество литовских анастасиевцев и языческих нью-эйдж движений современной Северной Европы. Итак, на данный момент анастасиевцы не только децентрализованы, но и синкретичны в области вероучения, что дает им возможности широкого сотрудничества с другими новыми религиозными движениями, а также позволяет адаптироваться практически к любым политическим условиям. О приспособленчестве анастасиевцев можно слагать легенды. После неудачной попытки группы последователей идей Мегре из Коврова (под названием «Объединение — Пространство Любви») в 2008 году зарегистрировать движение как религиозную организацию, представители движения полностью ушли от этой идеи и перестали позиционировать себя в религиозном ключе в принципе. https://reltoday.com/news/anastasievcy-samaja-uspeshnaja-sekta-rossii/