День дачника и праздник всей Земли! — Но почему благодаря дачникам и именно России? Почему? Какая взаимосвязь здесь? — Понимаешь, Владимир, Земля хоть и большая, но Она очень, очень чувствительная.
7 "Звенящие кедры России"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
В деревню едут не только сектанты. Кстати, анастасиевцы тут не засветились. Считаю, их позицию самой уравновешенной. https://vk.com/topic-78559590_32750440
ВКонтакте | ВКонтакте
vk
Ответить
4 н.
Юрий Ильинов
Есть же положительные. А пены везде хватает. https://www.youtube.com/watch?v=xBvOws_zfek&t=1449s
Экопоселения. Родовые поместья. Анастасиевцы. В.Мегре
YouTube
Ответить
4 н.
Юрий Ильинов
Современные анастасиевцы не блещут религиозной разборчивостью. Еще в 2016 году этнографы А. Г. и И. А. Селезневы отмечали, что анастасиевцы участвуют в религиозных мероприятиях виссарионитов, посещают их храмы и выполняют некоторые их религиозные предписания (в частности, в области питания). Литовский исследователь Раса Пранскевичюте спустя год отмечала сотрудничество литовских анастасиевцев и языческих нью-эйдж движений современной Северной Европы. Итак, на данный момент анастасиевцы не только децентрализованы, но и синкретичны в области вероучения, что дает им возможности широкого сотрудничества с другими новыми религиозными движениями, а также позволяет адаптироваться практически к любым политическим условиям. О приспособленчестве анастасиевцев можно слагать легенды. После неудачной попытки группы последователей идей Мегре из Коврова (под названием «Объединение — Пространство Любви») в 2008 году зарегистрировать движение как религиозную организацию, представители движения полностью ушли от этой идеи и перестали позиционировать себя в религиозном ключе в принципе. https://reltoday.com/news/anastasievcy-samaja-uspeshnaja-sekta-rossii/
Ответить
4 н.
Свежие комментарии