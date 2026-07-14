Еще восемь стран ЕС вслед за Эстонией призвали ЕК прекратить финансирование МОК

Восемь европейских государств вслед за Эстонией обратились в Еврокомиссию с требованием прекратить финансирование со стороны ЕС Международного олимпийского комитета и спортивных федераций, допускающих россиян к международным стартам.
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