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Еще восемь стран ЕС вслед за Эстонией призвали ЕК прекратить финансирование МОК

Еще восемь стран ЕС вслед за Эстонией призвали ЕК прекратить финансирование МОК

Восемь европейских государств вслед за Эстонией обратились в Еврокомиссию с требованием прекратить финансирование со стороны ЕС Международного олимпийского комитета и спортивных федераций, допускающих россиян к международным стартам.

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