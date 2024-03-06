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Почти 9 тыс. обращений москвичей по реновации обработано с начала года

Почти 9 тыс. обращений москвичей по реновации обработано с начала года

С начала текущего года специалисты Департамента градостроительной политики, Единого контактного центра Стройкомплекса города Москвы и Общественного штаба по контролю за реализацией Программы реновации приняли и обработали 8,7 тысячи обращений москвичей, связанных с реализацией программы.

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