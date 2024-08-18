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Ответ России на прорыв русского приграничья: Военкор рассказал о мерах

Ответ России на прорыв русского приграничья: Военкор рассказал о мерах

Коллаж Царьграда Сегодня 14K прочитали Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков считает, что прорыв в Курской области может стать причиной серьезных ответных мер, включая ядерный ответ или усиление мобилизации.

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