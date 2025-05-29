Наёмников в плен не брать

Ещё раз прочитав историю «The Chosen company» («Рота избранных»), стала окончательно понятна причина практически полного отсутствия иностранцев среди военнопленных ВСУ.
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