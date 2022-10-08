Путин: Россия готова помогать беднейшим странам, наращивая экспорт сельхозпродукции

Россия наращивает экспорт сельхозпродукции и готова оказывать поддержку развивающимся странам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в поздравительной речи в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Россия наращивает экспорт сельхозпродукции и готова оказывать поддержку развивающимся странам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в поздравительной речи в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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