На Алтае пенсионерку растрогала история мошенника о маме и она перевела ему 31 тысячу

Незнакомец попросил покупать его матери продукты и лекарства В Алтайском крае мошенник похитил у 66-летней жительницы 31 тысячу рублей, рассказав ей трогательную историю о маме, которая тяжело болеет и за ней некому ухаживать, сообщает региональное МВД.