BetBoom принял рекордные 227,2 млрд рублей депозитов в 2024-м. Сумма целевых отчислений выросла более чем в 2 раза

BetBoom опубликовал финансовую отчетность по итогам 2024 года. Букмекер принял депозитов на рекордные 227,2 миллиарда рублей (+68%) и выплатил выигрыши на 174 млрд (+58,5%), следовательно, GGR составил 23.
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