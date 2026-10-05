Эксперт Фролов объяснил, почему Китай ограничил экспорт топлива

Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что Китай ограничил октябрьский экспорт бензина и дизеля, чтобы поддержать внутренний рынок на фоне снижения доступности сырой нефти.