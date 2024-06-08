Для экс-главы «Автодора» запросили 14 лет за злоупотребления при строительстве ЦКАД. Что известно об уголовном деле?

«Ъ»: для экс-главы «Автодора» Кельбаха запросили 14 лет за ущерб в ₽ 2 млрд Обвинение в ходе прений запросило для экс-главы госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха 14 лет колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014-2018 годах.