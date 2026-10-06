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Students clash with police as education protests in France escalate

Students acros France blockaded as many as 2,000 schools and hundreds of universities demanding government action on the crumbling education system.

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