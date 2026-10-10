Пожар в птичнике под Брестом: 10 машин МЧС тушили огонь

В деревне Приборово Брестского района ночью загорелся птичник на территории предприятия, для ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники МЧС.
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