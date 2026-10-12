Quote Of The Day By 'Muppets' Creator Jim Henson: 'Please Watch Out For Each Other And...'

In addition to making the Muppets, Fraggle Rock, and the Dark Crystal, all while innovating puppetry for a generation, Jim Henson gave pretty good life advice.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым