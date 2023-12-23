Названа победительница конкурса "Мисс Земля", в котором россиянка вошла в ТОП-8 финалисток

Во Вьетнаме состоялся финал конкурса “Мисс Земля”, который входит в четверку самых престижных конкурсов красоты, включающую “Мисс мира”, “Мисс Вселенная” и “Мисс Интернэшнл”.
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