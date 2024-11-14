Расчет ЗРК «Оса» поразил барражирующий боеприпас на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса ЗРК «Оса-АКМ» группировки войск «Центр» ликвидировали барражирующий боеприпас американского производства Switchblade Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении СВО.
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