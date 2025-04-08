Сергей Самсонов о рекорде Овечкина: «Поставлю деньги на то, что Мэттьюс вряд ли дойдет до такой высоты. Остон сейчас на пике, как он будет выглядеть в 35 лет?»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ (895 шайб в 1487 играх в регулярных чемпионатах), побив рекорд Уэйна Гретцки (894 в 1487).
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