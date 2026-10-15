В Московской области до 19 октября принимают заявки от студентов вузов, колледжей и техникумов на национальную премию «Студент года — 2026».
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